Использование программы "TablePro 3.28"
для выборки записей из базы данных
Запускаем программу "TablePro"
Выбираем *.csv таблицу
Режим "Сервис"
Проверяем параметры "TablePro"
"Основные"
"Списки"
"Заголовки"
"Поиск"
"Карточка"
"Экспорт"
"Печать"
"Инструменты"
"Дополнительно"
Заканчиваем проверку параметров
Пример 1. "Быстрый поиск"
Вводим слово "combat" ("боевой")
Найдена одна запись в базе данных
Найденные: 1
Выбираем все найденные записи при "Быстром поиске"
Экспортируем результат поиска
Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"
Экспортируем записи
Сохраняем выбранные записи в csv-файл
Очищаем результаты поиска
Пример 2. "Обычный поиск"
Произведём выборку записей, содержащих словосочетание "aerial vehicle" в названии патента (Столбец 3) и слово "radar" в реферате (Столбец 5)
Найдено три записи в базе данных
Выбираем все найденные записи при "Обычном поиске"
Экспортируем результаты поиска
Выбранные: 3
"Экспорт выбранных"
Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"
Экспортируем записи
Сохраняем выбранные записи в csv-файл
Очищаем результаты поиска
Пример 3. "Расширенный поиск"
Запускаем "Расширенный поиск"
Поиск проводим в исходной базе данных
Начало поиска
Выбираем Столбец 3 - "Название патента"
Выбираем условие поиска в Столбце 3
Задаём словосочетание "aerial vehicle" в названии патента
Задаём словосочетание "landing" в реферате патента
Выбираем Столбец 10 - "Дата выдачи"
Выбираем условие поиска в Столбце 10
Задаём маску поиска, соответствующую году выдачи "20**", или интервалу "2000-2013"
Начинаем поиск при заданных условиях
Найдено восемь записей в базе данных
Экспортируем "найденные" результаты
Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"
Экспортируем записи
Сохраняем выбранные записи в csv-файл
Заканчиваем выборку записей
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