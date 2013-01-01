Запускаем программу "TablePro"



Выбираем *.csv таблицу



Режим "Сервис"



Проверяем параметры "TablePro"



  "Основные"



  "Списки"



  "Заголовки"



  "Поиск"



  "Карточка"



  "Экспорт"



  "Печать"



  "Инструменты"



  "Дополнительно"



Заканчиваем проверку параметров



Пример 1. "Быстрый поиск"



Вводим слово "combat" ("боевой")



Найдена одна запись в базе данных



Найденные: 1



Выбираем все найденные записи при "Быстром поиске"



Экспортируем результат поиска



Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"



Экспортируем записи



Сохраняем выбранные записи в csv-файл



Очищаем результаты поиска



Пример 2. "Обычный поиск"



Произведём выборку записей, содержащих словосочетание "aerial vehicle" в названии патента (Столбец 3) и слово "radar" в реферате (Столбец 5)



Найдено три записи в базе данных



Выбираем все найденные записи при "Обычном поиске"



Экспортируем результаты поиска



Выбранные: 3



"Экспорт выбранных"



Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"



Экспортируем записи



Сохраняем выбранные записи в csv-файл



Очищаем результаты поиска



Пример 3. "Расширенный поиск"



Запускаем "Расширенный поиск"



Поиск проводим в исходной базе данных



Начало поиска



Выбираем Столбец 3 - "Название патента"



Выбираем условие поиска в Столбце 3



Задаём словосочетание "aerial vehicle" в названии патента



Задаём словосочетание "landing" в реферате патента



Выбираем Столбец 10 - "Дата выдачи"



Выбираем условие поиска в Столбце 10



Задаём маску поиска, соответствующую году выдачи "20**", или интервалу "2000-2013"



Начинаем поиск при заданных условиях



Найдено восемь записей в базе данных



Экспортируем "найденные" результаты



Выбираем все поля базы данных в исходном формате "csv"



Экспортируем записи



Сохраняем выбранные записи в csv-файл



Заканчиваем выборку записей




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